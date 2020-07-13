هل يجوز للزوجة أن تخفي مرضها عن زوجها؟.. دار الإفتاء ترد

زوجي مريض سكر ولا يسعى وراء العلاج ودائمًا منكد على نفسه وعليا والأولاد:









وواصل أمين الفتوى: ربما هو يتألم ولا يريد الإظهار لك مما يشكل عبئا نفسيًا عليه؛ فمن الواجب عليك عندئذ الصبر والاحتساب ولك الأجر والثواب عند الله.













زوجي دائم الشكوى والانتقاد بأني أنقل الكلام وأن شخصيتي عنيدة وأتدخل فيما لا يعنيني، علمًا بأنه لم يلجأ أبدًا إلى مواجهتي بل يخبر أهلى وأهله؛ فماذا أفعل؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع « يوتيوب».





ورد الدكتور محمد عبد السميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السائلة قائلًا: " المشاكل الزوجية تحل بالمصارحة؛ فتجلس الزوجة مع زوجها ويتبادلان الحوار المشترك القائم على العقل ووضع الحلول المنطقية العاجلة.





وأردف أمين الفتوى أنه إن لم ينجحا في هذا الحوار يلجآن إلى وسيط كمكاتب التأهيل الزوجية إن كانا قادرين، ويعرضان على المختصين بها مشكلتهما حتى يجدا حلًا.



