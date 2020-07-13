هل يجوز للزوجة أن تخفي مرضها عن زوجها؟.. دار الإفتاء ترد

"هل يجوز للزوجة أن تخفي مرضها عن زوجها، وهل يكون العقد صحيحًا، وهل يأثم إن طلقها؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدم الشفافية والوضوح في الزواج مشكلة كبيرة نعاني منها، فالزواج ليس سلعة، إن لم تصلح الزوجة غدًا؛ نلقيها في الشارع، بل هو حياة تستمر سنوات إلى وفاة الطرفين.
وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء أن إخفاء مثل هذه الأمور الكبيرة قبل الزواج؛ يجعل الحياة بين الزوجين لا تستقيم، فلو وجد مرض أو شيء كبير يصيب أحدهما؛ لابد من التحدث به تجنبًا للمالات، فالسائل هنا يريد تطليق زوجته ويفكر في ذلك، معلقًا: «الوضوح ما فيش أحسن منه، وكل إنسان بياخد نصيبه، والعقد طالما توافرت في الشروط المعتبرة؛ صحيح».