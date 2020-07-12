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رياضة

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:48 م
رئيس نادي الزمالك
رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
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عمر سلامة
تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة بعد إرسال نادي الدفاع الحسني الجديدي طلبا للكاف قد يتسبب في صدور قرار بحرمانه من ضم أي صفقات، في الميركاتو الصيفي.

وأفاد موقع راديو مارس المغربي أن نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، أرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه منع الزمالك من إبرام أي صفقات جديدة أو تعاقدات.


وجاء ذلك بسبب تأخر الزمالك في دفع المستحقات المتأخرة لنادي الدفاع الحسني الجديدي في صفقة اللاعب حميد أحداد.

وكان الزمالك قد أعار حميد أحداد لصفوف نادي الرجاء المغربي في مطلع الموسم الحالي.

وأوضح الدفاع الحسني في خطابه المرسل لـ"كاف" أنه لم يحصل على مستحقاته من إعارة أحداد من الزمالك للرجاء.

يذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أعلن مخاطبة ناديه للرجاء لمطالبته بعودة اللاعب وإنهاء الإعارة فور انتهاء الموسم.
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