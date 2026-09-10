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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الألعاب الإفريقية للجامعات.. رقية عصام تحصد ذهبية الاسكواش وأميرة الرفاعي تفوز بالفضية

رقية عصام سعد، لاعبة الجامعة المصرية الصينية
رقية عصام سعد، لاعبة الجامعة المصرية الصينية
نهلة الشربيني

تواصلت منافسات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة طلاب وشباب الجامعات من مختلف دول القارة الإفريقية، وسط أجواء تنافسية قوية في مختلف الألعاب الرياضية.

وتقام الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، والدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة.

وشهدت منافسات الاسكواش فردي البنات منافسة قوية بين لاعبات الجامعات المشاركة، وأسفرت النتائج عن تتويج رقية عصام سعد، لاعبة الجامعة المصرية الصينية، بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وحصلت أميرة الرفاعي، لاعبة جامعة مصر الدولية (MIU)، على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما جاءت أمينة عمر البرلسي، لاعبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وأيتن إيهاب، لاعبة الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، في المركز الثالث مكرر، وحصدتا الميدالية البرونزية.

وتتواصل منافسات الدورة خلال الأيام المقبلة في مختلف الألعاب الرياضية، بمشاركة طلاب الجامعات الإفريقية، في إطار الحدث الرياضي الجامعي الذي تستضيفه مصر حتى 16 سبتمبر الجاري.

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