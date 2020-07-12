غدا.. الزمالك يجري المسحة الثالثة الخاصة بـ كورونا





يجري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غدا الإثنين المسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري.









يأتي هذا خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري.









وقام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر.













كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.







