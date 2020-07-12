AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غدا.. الزمالك يجري المسحة الثالثة الخاصة بـ كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:55 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي

يجري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غدا الإثنين المسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري.


يأتي هذا  خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد   إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري.


وقام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر. 



 كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب  استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.


الجدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقد جلسه مع الاعبيبن للحديث عن برنامج استعدادات الفترة المقبلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يؤجل إجراء مسحة كورونا

استعدادا للتدريبات.. لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الثانية الثلاثاء المقبل

استعدادًا لعودة المباريات .. انطلاق معسكر الزمالك نهاية الأسبوع الجاري

استعدادا للمباريات .. كارتيرون يرفض خوض الزمالك أي وديات خلال فترة الإعداد

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

انضمام فرجاني ساسي وحازم إمام لمعسكر الزمالك في برج العرب

ترشيحاتنا

رئيس الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أبو سنيدة ضابط المخابرات القطري

فيديوجراف| الفيفا يضع اتحاد الكرة في ورطة بخطاب شديد اللهجة

بسبب كورونا.. الزيات: 129 شهيدا من الجيش الأبيض حتى الآن

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

بفستان مكشوف.. نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

السعودية تفرض غرامة على مخالفي تعليمات الحج.. تعرف عليها

AdvertisementS

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف

مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والتوقيع لـ الشباب السعودي.. تفاصيل

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس الزمالك

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

رئيس الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أبو سنيدة ضابط المخابرات القطري

من الأهلي لـ مجلس الوزراء: رئيس الزمالك أهان البلد والشعب على الملأ.. أين القانون؟

رسميا .. رامي إبراهيم يجدد تعاقده لـ موسمين مع سلة الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة

كريم فهمي يكشف عن لياقته البدنية في أحدث ظهور.. والجمهور: نلاقي زيك فين يا مراد