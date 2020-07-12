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أصل الحكاية

الدم ليبي والهوى مصري.. معلومات لا تعرفها عن الابن الوحيد لـ عمر المختار

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:03 م
محمد عمر المختار
محمد عمر المختار
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عبدالله قدري
في مثل هذا اليوم عام 2018 توفي محمد عمر المختار وهو الابن الوحيد للمجاهد والمناضل الليبي الشهير عمر المختار، في مدينة بنغازي عن عمر 97 عامًا.


وعاش الراحل حياة متنقلة بين ليبيا ومصر، أثناء نضال والده ضد الاستعمار الإيطالي في عشرينيات القرن الماضي.


ويرصد صدى البلد في هذه السطور أهم المعلومات عن محمد عمر المختار:


جاء إلى مصر عام 1927 بطلب من أبيه عمر المختار للتفرغ لمقاومة الاستعمار الإيطالي


كان عمره عند وصوله إلى مصر نحو ست سنوات، إذ جاء بصحبة والدته


ينحدر من قبيلة المنفى إحدى قبائل الشرق الليبي


تلقى تعليمه في الإسكندرية في مدرسة الشاطبية


ظل في مصر حتى بعد إعدام أبيه على يد الاستعمار الإيطالي


عاش في مصر متنقلا بين مدينتي الإسكندرية ومطروح لمدة 18 عامًا


تزوج مرتين لكنه لم ينجب من الزوجة الأولى، أما الزوجة الثانية فرزق منها بالأولاد ماتوا وهم صغار.


أيد الثورة ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي


توفي في ليبيا بعد معاناة مع المرض في 12 يوليو 2018
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