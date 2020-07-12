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رياضة

على هامش مران الفريق.. فايلر يجتمع مع معاونيه في التتش

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون له، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي.

وأعلن الجهاز الفني عن برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، الذي يتضمن مواجهة سموحة وديًّا يوم ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش.

وشهد مران الفريق، الذي أقيم اليوم، التركيز على تدريبات الكرة والجانب الخططي من خلال التقسيمة وتنفيذ بعض الجمل الفنية.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.

وتقرر أن يواجه الأهلي سموحه 23 يوليو المقبل وديًا بإستاد مختار التتش.
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