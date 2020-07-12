لتصويب الأخطاء.. تدريبات خططية لـ لاعبي الأهلي

ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الخططي في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.





وحرص فايلر على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مباريات الدوري الممتاز والمرحلة المقبلة بشكل عام، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.





وتحدث فايلر مع اللاعبين أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات.





ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش، وفقًا لأجندة الجهاز الفني والتحضير للمباريات المقبلة.





ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.



