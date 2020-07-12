AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لتصويب الأخطاء.. تدريبات خططية لـ لاعبي الأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الخططي في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مباريات الدوري الممتاز والمرحلة المقبلة بشكل عام، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش، وفقًا لأجندة الجهاز الفني والتحضير للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.

وتقرر أن يواجه الأهلي سموحه 23 يوليو المقبل وديًا بإستاد مختار التتش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاضرة لـ سيزا مع لاعبي الأهلي

شاهد.. فايلر يتابع مران الأهلي على ملعب التتش

فايلر يعقد جلسة منفردة مع إكرامي بالتتش

الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية غدًا

تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

العائلة بالكامل فى الحجر الصحى.. تفاصيل إصابة أسرة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

تعرف على سر إطلاق لقب «سيد معزة» على ميسي

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

تعزز المناعة.. فوائد لن تصدقها عند تناول كوب من الماء بالليمون

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة غدا.. اعرف السبب

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

AdvertisementS

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف

أسطورة الأخلاق والاحترام .. شوبير يعلق على الاعتداء اللفظي على محمود الخطيب

اجتماع عاجل لـ الكاف لتحديد البلد المستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا.. مصر تترقب

أنا بتحارب من تركيا وقطر.. أول تعليق من مرتضى منصور على الفيديو المسرب

الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري

محمود الخطيب يتصدر تويتر بعد مقاضاته لرئيس نادي الزمالك

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والتوقيع لـ الشباب السعودي.. تفاصيل

رئيس الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أبو سنيدة ضابط المخابرات القطري

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي