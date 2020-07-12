الري: استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن سد النهضة رغم طرح مصر صياغات بديلة

تواصلت لليوم العاشر على التوالي، المحادثات الخاصة بـ سد النهضة الإثيوبي ؛ برعاية الاتحاد الأفريقى، وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة





واستهل الوزراء الاجتماع، باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو، وقامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة؛ لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية.





كما طرح الجانب السوداني والإثيوبي أثناء الاجتماع اليوم، الأحد، بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.





وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدًا، الإثنين، ويعقب ذلك عقد الاجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الاجتماع رفع التقرير النهائى إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.



