التخطيط: 70% زيادة في استثمارات الصحة والإسكان والاتصالات والتعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي.





وأكدت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن الدولة ضخت استثمارات كثيرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي، لافتة إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 70% فى قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي والاتصالات والتعليم.





وأكدت هالة السعيد، أنه يتم التركيز على ملف توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية، لافتة إلى أن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى من المبادرات التى تتبناها الدولة.





وأشارت وزير التخطيط، إلى أن صندوق مصر السيادى يسعى لخلق ثروات لأجيال المستقبل، مؤكده أن الدولة تحافظ على أصولها ولا تبيعها.

وأكدت هالة السعيد، أن الدولة حرصت على التوازن بين صحة المواطن واستمرار عجلة التنمية خلال ازمة كورونا، كما أنها نفذت استراتيجية للعمالة غير المنتظمة لمساندتهم فى مواجهة أعباء كورونا.



