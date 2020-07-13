متوترش وبلاش قلق.. 6 خطوات عند فقدان السيطرة على السيارة





ورغم أن هذه المشكلة قد تكون نادرة الحدوث إلا أن أضرارها وخيمة، خصوصا إذ كانت السرعة عالية.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز الخطوات التي يجب عليك اتباعها أثناء أعطال فرامل السيارة.





- عندما يضغط قائد السيارة على الفرامل لا يتمكن من توقفها، فهذا أكبر دليل على تسرب زيت الفرامل بسبب تلف خزان الزيت أو عطل في نظام الهيدروليك.





-قرب زيت الفرامل على الانتهاء.





- وجود شئ عالق أسفل الفرامل مما يمنعها من أداء عملها بشكل طبيعي.





- لا تشعر بالتوتر والقلق عندما تفقد السيطرة على الفرامل، بل قم بالضغط على تشغيل زر الإنذار لتنبيه السيارات المسرعة من حولك.





- استخدام فرامل الوقوف للتحكم في السيارة.





- احرص على صيانة سيارتك بشكل دوريا من الحين للآخر لتجنب الأعطال المفاجئة.



