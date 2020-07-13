AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان الاجتماعي: سلمنا 312 الف وحدة ونقدم الشقق لمن يحتاجونها فعليا.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يقوم بتقديم وحدات الإسكان الاجتماعي لمن يحتاجون إلى شقق بشكل فعلي.


وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten" الفضائية، أن برنامج الإسكان الاجتماعي قام بالعديد من الإنجازات غير المسبوقة خلال ال 6 سنوات الماضية،  وهناك إشادات دولية به، حيث إنه البرنامج الأكبر عالميًا وليس على المستوى المحلي فقط.


وكشفت أنه تم تسليم أكثر من 312 ألف وحدة سكنية،  موضحة أن الشفق تبلغ مساحتها 90 مترًا وتتكون من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، في مجتمعات عمرانية متكاملة بها كافة الخدمات.


وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 450 ألف وحدة سكنية كإنشاءات، وجارِ العمل ب 250 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى ال 250 ألف وحدة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه صباحًا، وسيتم طرحهم خلال الفترة القادمة.


وتابعت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقوم بالدعم النقدي لتكلفة الإنشاءات، لتقديم مسكن ملائم للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص 3 مليارات جنيه لاستثمارات أكتوبر الجديدة خلال عام وتنفيذ منطقة صناعية على 1600 فدان

تبدأ من 184 ألف جنيه.. أسعار شقق الإعلان الـ13 لمحدودى الدخل

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

بادر بالتسجيل.. تفاصيل كاملة وأسعار وطرق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

عاوز شقة في الإسكان الاجتماعى.. تعرف على أسعار وأماكن وطرق وشروط حجز الإعلان الثالث عشر

الإسكان تخفض سعر شقق محدودى الدخل 41 ألف جنيه والوحدات جاهزة للتسليم بـ10 محافظات.. أعرف أماكن شقق الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى

ترشيحاتنا

مرتضى منصور لـ الخطيب: اتصل بي وقت الأزمات بدلا من إشعال الفتنة

التنمية المحلية توضح طرق التصالح للعقارات المخالفة.. فيديو

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

سمكة قرش أبيض تنهش صبيا حتى الموت بأحد شواطئ أستراليا.. تفاصيل

كيف هرب المدير التنفيذي لشركة نيسان من اليابان؟

أزمة جديدة في الزمالك بعد قضية نادي القرن والفيديو المسرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق