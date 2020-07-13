الإسكان الاجتماعي: سلمنا 312 الف وحدة ونقدم الشقق لمن يحتاجونها فعليا.. فيديو

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يقوم بتقديم وحدات الإسكان الاجتماعي لمن يحتاجون إلى شقق بشكل فعلي.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten" الفضائية، أن برنامج الإسكان الاجتماعي قام بالعديد من الإنجازات غير المسبوقة خلال ال 6 سنوات الماضية، وهناك إشادات دولية به، حيث إنه البرنامج الأكبر عالميًا وليس على المستوى المحلي فقط.



وكشفت أنه تم تسليم أكثر من 312 ألف وحدة سكنية، موضحة أن الشفق تبلغ مساحتها 90 مترًا وتتكون من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، في مجتمعات عمرانية متكاملة بها كافة الخدمات.



وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 450 ألف وحدة سكنية كإنشاءات، وجارِ العمل ب 250 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى ال 250 ألف وحدة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه صباحًا، وسيتم طرحهم خلال الفترة القادمة.



وتابعت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقوم بالدعم النقدي لتكلفة الإنشاءات، لتقديم مسكن ملائم للمواطنين.