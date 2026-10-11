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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 16 مليون جنيه.. إنشاء مدرسة كودية الإسلام للتعليم الأساسي بأسيوط

إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بقرية كودية الإسلام بديروط
إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بقرية كودية الإسلام بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، والحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول، وإتاحة فرص تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى إنشاء مدرسة الثورة للتعليم الأساسي بقرية كودية الإسلام التابعة لمركز ديروط، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليونًا و360 ألف جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن المدرسة الجديدة تضم 11 فصلًا دراسيًا، تشمل فصلين لرياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، لافتًا إلى أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام الفرع، يواصل تنفيذ ومتابعة مشروعات إنشاء المدارس الجديدة وأعمال التوسعات والإحلال والتطوير بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتلبية احتياجات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه من المقرر دخول 39 مدرسة وجناح توسع جديدًا الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في إضافة فصول دراسية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوفير أماكن تعليمية إضافية للطلاب، في إطار خطة الدولة للتوسع في تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن إنشاء المدارس الجديدة والتوسعات التعليمية يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وسرعة الانتهاء من الأعمال وتجهيز المدارس لدخولها الخدمة، بما يدعم العملية التعليمية ويلبي احتياجات أبناء المحافظة.

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