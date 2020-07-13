تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، أنباء عن سماع دوي انفجارين في مدينة مشهد الإيرانية، وهو الأمر المتكرر منذ أيام.





وكانت وسائل إعلام محلية إيرانية قالت إن هناك أنباء عن انفجار ضخم هز شركة كيماويات جنوبي غرب إيران.





وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية.





والجمعة، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن انفجارات قوية ضربت غرب طهران، وسط أنباء عن أنها وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري جنوب غربي العاصمة.





فيما أشارت معلومات أخرى، إلى أن الانفجارات استهدفت معسكرًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.