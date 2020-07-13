قبل أدائه غدا.. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية





وتتمثل اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية





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وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات كراسة امتحان اللغة الأجنبية الثانية كالتالي :





تشمل كراسة الامتحان على 36 سؤالا منها اسئلة اختيارية ، و تشمل الكراسة الامتحانية على 12 صفحة





وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية بساعتين فقط ، على ان تكون الدرجة الكلية للامتحان من 40 درجة









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ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة على الطالب اتباع النصائح التالية :





- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته

- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة ، ولا تستخدم مزيل الكتابة

- عند إجابة الاسئلة المقالية اجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الاجابة في صفحات المسودة مع الاشارة إليها

- عند إجابتك على الاسئلة المقالية الإختيارية أجب عن أ أو ب فقط

- عند إجابتك على أسئة الاختيار من متعدد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تسب الاجابة صحيحة

- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ

- في حالة الاسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تك التظلي على أكثر من رمز أو تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ.