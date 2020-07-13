بعد استبعاد 3 مرشحين منها.... ننشر القائمة النهائية لحزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أسماء المرشحين النهائية فى قائمة حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، بعد إستبعاد 3 مرشحين للقائمة والتى أعلن منذ أيام عنها.





وتم استبعاد من القائمة كلا من هانى سرى الدين فى محافظة المنيا، وعبير عصام فى محافظة الجيزة، وعبد الباسط محمود فى محافظة البحيرة ، فيما نفى الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، ترشحه على قائمة حزب الوفد محافظة الفيوم وأنه ليس عضوا بالحزب ولم يترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ من الأساس.





وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قائمة حزب الوفد النهائية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تضم 6 مرشحين وهم الدكتور ياسر الهضيبى فى محافظة القاهرة وطارق التهامى فى محافظة الجيزة وأمل رمزى فى محافظة الجيزة وحازم الجندى فى محافظة الغربية والمستشار محمد ضيف الله فى محافظة الإسكندرية وطارق عبد العزيز فى محافظة الدقهلية.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقديم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

