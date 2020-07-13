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أخبار البلد

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ابتداء من أول يوليو الجاري،ويحرص الكثيرون على استخدام الأمثل للكهرباء لتفادي ارتفاع قيمة الفواتير.

ونقدم لك بعض الخطوات التي يتم اتباعها لضمان الاستخدام الأمثل لمبرد الهواء " التكييف" وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مع بدء ارتفاع درجات الحرارة .

 وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف في موسم الصيف:

1. الحرص علي تغيير الفلاتر او علي الاقل تنظيفها لان تراكم الاتربة في الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف .

2. معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الاتربة والحطام والعشب الصغير وما الي ذلك.

3. من المفيد ايضا فحص مجاري الهواء.

4. معاينة خطوط التبريد.

أما عن  طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الذى يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء:

1-اضبط التكييف على درجة 24.

2- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدًا للحصول على أعلى درجة تبريد.

3-يمكنك وضع مروحة كهربائية أمام التكييف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء ويعطى برودة أعلى.

4-تأكد من أن قدرة التكييف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن  أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 والتى سيتم تحصيلها مع فاتورة أغسطس ، وهى :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلًا من 30 قرشًا) 

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرش)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا)

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)


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