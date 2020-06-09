بعد مد رفع الدعم.. احسب قيمة فاتورة استهلاكك لـ الكهرباء بعد خمس سنوات

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، أسعار الشرائح الجديدة للعام المالى الحالى 2020 - 2021 وللسنوات القادمة حتى 2025 ، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة رفع الدعم التى كان مقررا نهايتها العام المقبل خمس سنوات أخرى .





وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر ديوان الوزارة أن سعر الغاز الطبيعى زاد من 3 إلى 3.25 دولار لكل وحدة حرارية إلا أنه سوف يتم تثبيت السعر لمحطات انتاج الكهرباء بمقدار 3 دولار لكل وحدة وذلك حتى لايتحمل المستهلك النهائى للطاقة أية أعباء مالية إضافية وتتحمل وزارة المالية نتيجة ذلك عبئ مالى قدره 29.9 مليار جنيه كما تم تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القادمة ويصبح إجمالى ماتتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات نتيجة للاجراءات السابق ذكرها 78 ,6 مليار جنيه.





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ويوضح «صدى البلد» لقرائه المقدار الذى ستصل اليه فاتورة كهرباء كل شريحة بعد خمس سنوات وبعدها لن تكون هناك زيادة فى الأسعار





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش ) وستصبح بعد خمس سنوات 71 قرش

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش ) بعد خمس سنوات 71 قرش

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا ) بعد خمس سنوات 97 قرش

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا ) بعد خمس سنوات 123

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا ) لتصيح بعد خمس سنوات 136

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش) لتصبح بعد خمس سنوات 136

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا) بعد خمس سنوات 145

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش) ستظل كما هى بعد خمس سنوات