شاكر : الدولة تتحمل 78.6 مليار جنيه من فاتورة الكهرباء الفعلية.. تفاصيل

وأوضح شاكر أن سعر الغازالطبيعى زاد من 3 إلى 3.25 دولار لكل وحدة حرارية ، إلا أنه سوف يتم تثبيت السعر لمحطات انتاج الكهرباء بمقدار 3 دولار لكل وحدة حتى لايتحمل المستهلك النهائى للطاقة أية أعباء مالية إضافية ، وتتحمل وزارة المالية نتيجة ذلك عبئ مالى قدره 29.9 مليار جنيه ، كما تم تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القادمة ويصبح إجمالى ماتتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات نتيجة للاجراءات السابق ذكرها 78,6 مليار جنيه .

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وفيما يلى سعر فاتورة الكهرباء الجديدة بعد الزيادة ومدى ماتتحمله الدولة ومايدفعه المواطن: