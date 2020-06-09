شاكر : الدولة تتحمل 78.6 مليار جنيه من فاتورة الكهرباء الفعلية.. تفاصيل

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة مازالت تتحمل 78,6 مليار جنيه كدعم لفاتورة الكهرباء، رغم الزيادة التى تم إعلانها اليوم فى شرئاح الكهرباء.
وأوضح شاكر أن سعر الغازالطبيعى زاد من 3 إلى 3.25 دولار لكل وحدة حرارية ، إلا أنه سوف يتم تثبيت السعر لمحطات انتاج الكهرباء بمقدار 3 دولار لكل وحدة حتى لايتحمل المستهلك النهائى للطاقة أية أعباء مالية إضافية ، وتتحمل وزارة المالية نتيجة ذلك عبئ مالى قدره 29.9 مليار جنيه ، كما تم تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القادمة ويصبح إجمالى ماتتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات نتيجة للاجراءات السابق ذكرها 78,6 مليار جنيه .
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وفيما يلى سعر فاتورة الكهرباء الجديدة بعد الزيادة ومدى ماتتحمله الدولة ومايدفعه المواطن:
- 50 كيلو وات ساعة شهريا قيمة الفاتورة الفعلية 60 جنيها يتحمل المواطن 20 جنيه فقط ، وتتحمل الدولة 40.7 جنيه.
- 100 كيلو وات ساعة شهريا قيمة الفاتورة الفعلية 121 جنيها يتحمل المواطن 45 جنيها فقط وتتحمل الدولة 76.3 جنيه
- 200 كيلو وات شهريا قيمة الفاتورة الفعلية 242 جنيها يتحمل المواطن 136 جنيها فقط وتتحمل الدولة 106.7 جنيه
- 250 كيلو وات قيمة الفاتورة الفعلية 303 جنيه يتحمل المواطن 189 جنيه فقط وتتحمل الدولة 114.3 جنيه
- 350 كيلو وات قيمة الفاتورة الفعلية 424 جنيها يتحمل المواطن 285 جنيها فقط وتتحمل الدولة 139.7 جنيه
- 450 كيلو وات ساعة قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيها يتحمل المواطن 407 جنيهات فقط وتتحمل الدولة 142.3 جنيه
- 550 كيلو وات قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيها يتحمل المواطن 525 جنيها فقط تتحمل الدولة 145.7 جنيه
- 650 كيلو وات قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيها يتحمل المواطن 643 جنيها فقط.
- 700 كيلو وات قيمة الفاتورة الفعلية 849 جنيها بدون دعم
- 800 كيلو وات قيمة الفاتورة الفعلية 970 جنيها بدون دعم
- 900 كيلو قيمة الفاتورة الفعلية 1092 جنيها بدون دعم
- 1000 كيلو قيمة الفاتورة الفعلية 1213 جنيها بدون دعم
- 1001 كيلو وات سيكون داعم و تبلغ تكلفة الفاتورة الفعلية 1214 جنيها يتحمل المواطن 1491 جنيها.