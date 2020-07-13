العين بالعين.. الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين





فرضت الصين عقوبات على مسئولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة شملت السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسئولين صينيين كبار، بسبب ملف الأويجور.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قولها إنه "تم فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسئولين صينيين كبار بسبب ما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الأويجور المسلمة".





ويأتي ذلك ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم الخميس، استنادا إلى ما يسمى"قانون مجنيتسكي العالمي"، على أربعة مسئولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان الصيني ذاتي الحكم، بدعوى تورطهم في انتهاكات حقوقية، لاسيما بحق أقلية الأويجور المسلمة.



