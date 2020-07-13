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برلمان

طلب إحاطة لتوفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:07 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الكهرباء، بشأن ضرورة توفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المادية والخدمية.

وأوضحت عطوة، في طلبها، أن هناك العديد من العمالة اليومية المؤقتة في شركات وزارة الكهرباء، يعانون من عدم إعطائهم حقوقهم، وسط تعنت من قبل الوزارة في تثبيتهم أو تحديث عقودهم بشكل يضمن الحصول على حقوقهم المادية والتامينية وغيره.

وتابعت: وهناك من العمالة اليومية في الوزارة من مضت اكثر من 3 سنوات دون أي مظلة تأمينية أو اجازات أو صحية، رغم حقهم الكامل في ذلك حتى مع عدم التثبيت.


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