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حوادث

بداخله 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لإنتاج الكمامات المغشوشة بالمنوفية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:04 ص
مصنع كمامات
مصنع كمامات
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مصطفى الرماح
تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع لتصنيع الكمامات "غير مطابقة للمواصفات الصحية وبدون ترخيص والمملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا.

وعثر بداخل المصنع على 10 ماكينات التصنيع، و36200 كمامة تحت التصنيع، و13800 كماماة منتج نهائى، و2500 عبوة فارغة للتعبئة، و1750 ملصق، وكمية من مستلزمات الإنتاج"أقمشة، أستيك، دعامات"، بإجمالى كمامات 50000 منتج نهائى وتحت التصنيع.


وقد ورد تقرير الجهات المعنية بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وغير صالحة للإستخدام الآدمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها ، لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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