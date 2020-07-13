بداخله 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لإنتاج الكمامات المغشوشة بالمنوفية

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع لتصنيع الكمامات "غير مطابقة للمواصفات الصحية وبدون ترخيص والمملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا.





وعثر بداخل المصنع على 10 ماكينات التصنيع، و 36200 كمامة تحت التصنيع، و 13800 كماماة منتج نهائى، و 2500 عبوة فارغة للتعبئة، و 1750 ملصق، و كمية من مستلزمات الإنتاج"أقمشة، أستيك، دعامات"، بإجمالى كمامات 50000 منتج نهائى وتحت التصنيع.









وقد ورد تقرير الجهات المعنية بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وغير صالحة للإستخدام الآدمى.



