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5 وجهات جديدة.. مصر للطيران توضح الشرط الأساسي للسفر للإمارات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:39 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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فرح علاء الخولي
قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار الذي صدر من الشركة بخصوص السفر للإمارات متعلق بدبي فقط والشرط الأساسي للسفر هو عمل تحليل PCR والتأكد من عدم الاصابة بفيروس كورونا.

وتابع الطيار رشدي زكريا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن شركة مصر للطيران ليس الشركة الاولى التي تطلب هذه الاوراق بينما كثير من الشركات على مستوى العالم تتبع تلك الاجراءات، وان كل شئ ممكن ان يتم فيه تعديلات اذا طرأ اي جديد لان الامور من الممكن ان تتغير بين يوم وليلة في اي دولة نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

واوضح ان ذلك البيان بعدم الاصابة بالفيروس يتم الحصول عليه من سفارة الامارات في مصر، لافتا الى ان عدد الرحلات منذ بداية الفتح الاسبوع الماضي وصلت من 20 الى 25 رحلة يومية، ويتم نقل يوميًا حوالي من 4000 الى 5000 راكب.

واكد على ان حتى الان هناك حالة كبيرة من الالتزام سواء من العاملين بالمطارات او من المسافرين والركاب وان حالة التشغيل بصورة طبيعية ولم يتم الاشتباه في اي حالة اصابة بالفيروس.

وذكر ان اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري سيتم فتح خطوط الطيران مع 5 جهات جديدة وهم مدريد وبرشلونة وبعض الوجهات في أفريقيا ليصل اجمالي الجهات الى 28 وجهة بعد ان كانوا 23 فقط.

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