مصر للطيران: إجراء تحليل PCR لـ كورونا شرط السفر إلى دولة الإمارات
الأحد 12/يوليه/2020 - 08:52 م
أكدت مصر للطيران، أن العملاء الراغبين في السفر إلى مدينة دبي اعتبارًا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، عليهم ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مطار دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ذلك في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، مناشدة عملاءها الكرام ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ PCR.
ودعت مصر للطيران المسافرين إلى التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.
يذكر أن وزارة الطيران المدني، استأنفت الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.