مصر للطيران: إجراء تحليل PCR لـ كورونا شرط السفر إلى دولة الإمارات





وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ذلك في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، مناشدة عملاءها الكرام ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ PCR.









ودعت مصر للطيران المسافرين إلى التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.







