لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. نائب رئيس جامعة بنها يتفقد لجان امتحانات كلية الفنون التطبيقية.. صور

تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب سير أعمال امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون التطبيقية رافقه خلال الجولة الدكتور شمس القرنفلي عميد الكلية والوكلاء.







واطمئن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.



كما تم مناقشة الاجراءات التى استعدت بها الكلية لعقد امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة المتوقع تقدمهم لكليات الفنون التطبيقية خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث قد تفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي الزراعة والفنون التطبيقية.



رافقه خلال الجولة الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة والدكتور شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية ووالوكلاء . وقال الجيزاوي إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان علي حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع المغربى سير الامتحانات بالقاعات والمدرجات والتى بدأت اليوم وتستمر حتى ٢٥ اغسطس.