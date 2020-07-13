مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة كبرى للخط العربي لطلاب المدارس

ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم العام- تنمية الموارد المدرسية؛ مسابقة "اللوحة الجامعة في الخط العربي" لطلاب المدارس بمحافظة الإسكندرية.

تأتي المسابقة في إطار توجيه الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة وتأكيده في ربط المكتبة وأنشطتها مع المؤسسات التعليمية والثقافية المختلفة، والتكامل مع مؤسسات الدولة التربوية والثقافية لتعظيم الفائدة التعليمية والارتقاء بها. وتشجيعًا لطلاب المدارس خلال فترة الإقامة المنزلية والظروف الجارية على تنمية مواهب وقدراتهم الإبداعية في مجال فن الخط العربي والزخرفة. وتسعى لإبراز قدرات طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في تعاملهم مع الخط العربي.

تقوم المسابقة على تصميم لوحة جامعة لأنواع الخطوط العربية المختلفة، يستعرض الطلاب فيها مهاراتهم الخطية والفنية والزخرفية، وكيفية توزيع الكتل وحساب الفراغ بين الخطوط بعضها البعض، وكيفية تنفيذ التكوينات الخطية، ويتولى مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية عملية التحكيم والتي تتم بالتعاون مع خبراء الخط العربي، ويتم إبلاغ نتائج المسابقة عبر الانترنت، كذلك يتم إرسال نسخة من نتيجة المسابقة إلى مديرية التربية والتعليم .

جدير بالذكر أن المسابقة تعد من أنشطة كثيرة يتبناها مركز دراسات الخطوط بالمكتبة في نشر وتشجيع الاهتمام بفن الخط العربي وجمالياته، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على تذوق فن الخط العربي للارتقاء بمستوى الطلاب، والذي يؤثر بشكل واضح على مستواهم الدراسي والعلمي. كذلك تأتي المسابقة تفعيلًا واتساقًا مع رؤية مصر 2030؛ الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، التي أُسِّست لرعاية الموهوبين لتزويدهم بخبرات تعليمية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة؛ وتشجيعًا لطلبة المدارس في هذه الظروف الحالية.