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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أجري قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية جولة ميدانية للمرور على المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية بكل من حى أول وحى ثان وحى ثالث وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بتلك المراكز والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين. 

وخلال الجولة، أشاد نائب المحافظ بالتطور النوعى الملحوظ فى تجهيزات تلك المراكز وتدعيمها بأحدث الأجهزة ومجموعة شباب العاملين بها والذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للتعامل مع هذا الشكل من التطوير مما كان له عظيم الأثر فى رفع مستوى الآداء لكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن علاوة على عدم وجود أى قوائم انتظار لشكاوى أو طلبات للمواطنين والتى يتم التعامل معها بشكل فورى.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة رؤساء الأحياء الثلاثة  ونوابهم ومديرى المراكز التكنولوجية.

وخلال الجولة اكد نائب المحافظ علي  استكمال تنفيذ خطة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى أطلقها الرئيس السيسى فى عام 2016  والتى تستهدف الوصول الى أعلى نسب الرضا لدى المواطن فى المقام الأول وذلك من خلال احداث التغير الحقيقى والملموس فى مستوى تأدية الخدمات للمواطنيين وتطوير الجهاز الادارى للدولة وتقديم أفضل خدمة وتأكيد لمبدأ النزاهة والشرف.

كما شدد علي استكمال تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة وربط كافة الخدمات الجماهيرية ألكترونيا وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها التى تستهدف خلق منظومة حكومية فعالة ترضى المواطن .

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نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية
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