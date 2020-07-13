التموين: توزيع 398.8 ألف كمامة في 3 أيام

وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة عن معدل تلقى الدكتور على المصيلحيوالتجارة الداخلية تقريرًا من الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة عن معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية بإجمالي 393.800 ألف كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال ثلاثة أيام.





وأشار التقرير أنه سيتم توزيعها على بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي من جانب مخازن الجملة وجاء معدل التوزيع على كل من محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف).





وتتوالى عملية الإمداد والتوريد من جانب المصنعين والموردين لصالح مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتوزيع على كافة فروع الجملة تمهيدًا لتسليمها للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بسعر ٨.٥ جنية للمستهلك النهائي.



