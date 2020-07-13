AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: توزيع 398.8 ألف كمامة في 3 أيام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من  الدكتور  محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة عن معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية بإجمالي 393.800 ألف كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال ثلاثة أيام.

وأشار التقرير أنه سيتم توزيعها على بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي من جانب مخازن الجملة وجاء معدل التوزيع على كل من محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف).

وتتوالى عملية الإمداد والتوريد من جانب المصنعين والموردين لصالح مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتوزيع على كافة فروع الجملة تمهيدًا لتسليمها للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بسعر ٨.٥ جنية للمستهلك النهائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختياريا.. التموين: طرح الكمامات على البطاقات التموينية أول يوليو

التموين: لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات

ترشيحاتنا

صارعت القرش تحت الماء.. سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. صور

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

بـ البيجاما .. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

5 أسباب تؤدي إلى فشل خسارة الوزن رغم الدايت .. فيديو

رئيس الباطنة بطب عين شمس يوجه رسالة مهمة لكبار السن.. ويكشف معلومات مبشرة عن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك هيلثي .. أفضل أوقات تناول الطعام

بعد إصابة لطفي لبيب بها .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ

سيدة تستخدم تطبيق تيك توك لكشف غموض جريمة وقعت منذ 20 عامًا.. اعرف القصة