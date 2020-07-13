مرصد الإفتاء يشيد بجهود الرئيس السيسي في القضاء على العشوائيات.. افتتاح المرحلة الثالثة للأسمرات يعكس اهتمام القيادة السياسية.. حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان

مرصد الإفتاء يشيد بـجهود الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والقضاء على العشوائيات





- سلوك جاد لمحاربة الإرهاب ومواجهة جماعات الضلال والتخريب





- افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات يبني الإنسان لتحقيق التنمية والإنجاز الحضاري

ودار الإفتاء في فيديو موشن جرافيك:





- التنمية طريق لمحاربة الإرهاب





- الإسلام أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون





-حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح









نشر موقع «صدى البلد»، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من التصريحات والبيانات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الجهود الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ابتغاء نشر التنمية في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر والقضاء على العشوائيات؛ سلوك جاد لمحاربة الإرهاب ومواجهة جماعات الضلال والتخريب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.





وأشاد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم بالإنجاز الحضاري للسيد الرئيس وافتتاح المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات، وثمَّن المرصد الالتفاف الشعبي حول السيد الرئيس وتأكيده المستمر على أن "بناء الإنسان أساس الحضارة"، وما يلمسه المواطن من تحقيق المشروعات التنموية على أرض الواقع والقضاء على العشوائيات بما يليق بمكانة وقيمة مصر التاريخية والحضارية.





وشدد على أن الإرهاب وجماعات الضلال ودعاة التخريب هم العدو الأول للتنمية والاستقرار، وأنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة ومخططات شيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان.





وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تحث على العمل والإنتاج، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حث على العمل والاجتهاد فيه وإتقانه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه».





ودعا جموع الشعب المصري إلى العمل والإنتاج ودعم جهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية وبناء الإنسان، وبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بمصرنا الغالية وتنميتها وتنشيط اقتصادها، وإبداع كل مواطن والعمل على التطوير كلٌّ في مجال عمله؛ لأن قيمة المرء بما يحسنه من عمل، وألا يلتفت أفراد الشعب إلى أصحاب ثقافة الهدم والتخريب.

















من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن التنمية طريق لمحاربة الإرهاب؛ موضحة أن الإسلام أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون.



وأضافت « الإفتاء» في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن التأمل في نصوص القرآن والسنة ، والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، يرشدنا إلى أن صناعة الحضارة وعمارة الأرض وتدبير منافع الناس والاجتهاد في تحقيق ذلك هو مراد إلهي تتحقق معه معاني استخلاف الإنسان في الأرض، ويثاب المرء عليه في الدنيا والآخرة.



وأشارت الدار إلى أن حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. أي: أمركم بعمارتها.



