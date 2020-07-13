رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بكليتي الحقوق والتربية

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بكليتي الحقوق والتربية.









رافق السعيد خلال الجولة الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق والدكتورة ايمان عبد الحق عميدة كلية التربية والوكلاء ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.





واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والعيادات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد رئيس الجامعة على متابعة أعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب فضلا عن توفير الكمامات والكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على الإمتحانات.





يذكر أن طلاب السنة النهائية بكلية الحقوق من "انتظام وانتساب" الذين يؤدون الامتحانات 3000 طالب موزعين علي فترتين بالاضافة الي 100 طالب من التعليم المفتوح و100 طالب من شعبة اللغة و1600 طالب من الدرسات العليا موزعين علي فترتين.





كما يؤدي طلاب السنة النهائية بكلية التربية الامتحانات وعددهم 1250طالب شعبة تربية عام و1260طالب شعبة تعليم اساسي بالاضافة الي طلاب الدرسات العليا وعددهم 760طالب دبلوم عام و160طالب دبلوم مهني و135 دبلوم خاص و 127 ماجستير و67 دكتوراة .