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رياضة

على رأسهم سيف فاروق جعفر.. ناشئو الزمالك ينضمون لمعسكر الفريق الأول

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
انضم ناشئو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999 وحسام أشرف وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم، عقب إجرائهم المسحتين الطبيتين للكشف عن فيروس كورونا.

وكان اللاعبون خضعوا لمسحة بصحبة أفراد الفريق يوم الثلاثاء الماضي، والمسحة الثانية أول أمس، كما قاموا بعمل القياسات الطبية والبدنية المطلوبة.

ومن المقرر أن ينخرط هؤلاء الناشئين بتدريبات الفريق مساء اليوم.
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