بث مباشر .. القارئ الشيخ هاني الحسيني في ضيافة صدى البلد

قال الشيخ هانى الحسينى، إنه لابد من ختم القرآن كل 5 أيام حتى لا ينسى، فضلًا عن عمل تسخين للأحبال الصوتية، مشيرًا إلى أن هناك دراسة لتوظيف الصوت يتم بها قراءة القرآن لنقل المشهد، موضحًا: «يعنى لو الآية بتتكلم عن العذاب لازم تقرأ بمقام وبصوت معين، حتى يشعر المستمع بالحدث».
الشيخ هاني الحسيني قارئ قرآن مصري، وعضو نقابة القراء المصريين وعضو مقرأة بوزارة الأوقاف، وهو قارئ معتمد بالإذاعة المصرية منذ عام 2010، اشتهر بظهوره المتكرر كمقرئ في العديد من المناسبات الرسمية للدولة.
ويعد الشيخ هاني الحسيني، أحد الأصوات التي شقت طريقها بنجاح خلال السنوات الماضية في مصر، لأسلوبه الذي يسلب القلوب ويطرب الأسماع عند قراءة آيات القرآن الكريم، وهو ما أهلّه لأن يقع عليه الاختيار من جانب مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر للقراءة في الاحتفالات والمناسبات المختلفة التي تفتتح بآيات الذكر الحكيم، وهو ما جعله ينال لقب «قارئ المناسبات الرئاسية».