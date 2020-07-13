بث مباشر .. القارئ الشيخ هاني الحسيني في ضيافة صدى البلد

قال الشيخ هانى الحسينى،

إنه لابد من ختم القرآن كل 5 أيام حتى لا ينسى، فضلًا عن عمل تسخين للأحبال الصوتية، مشيرًا إلى

أن هناك دراسة لتوظيف الصوت يتم بها قراءة القرآن لنقل المشهد، موضحًا: «يعنى لو الآية بتتكلم عن العذاب لازم تقرأ بمقام وبصوت معين، حتى يشعر المستمع بالحدث».