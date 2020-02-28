5 قراء في عزاء مبارك.. أبرزهم قارئ الرؤساء والملوك .. وإمام صلاة الجنازة

بدأ منذ قليل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلى مسجد المشير لتلقي العزاء.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لأداء واجب العزاء، بينما كثّفت قوات الأمن من ورجال الجيش والشرطة والحرس الجمهوري من تواجدها، وانتشرت على طول الطرق المؤدية للمسجد.

ورحل مبارك عن عمر ناهز 92 عامًا، وشُيّع جثمانه في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس السيسي وعدد من قيادات الدولة الأربعاء الماضي، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.



وأعلن محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة، عن أسماء 5 قراء يتلون القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.





وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، وجه الشكر إلى كل من واساه وشاركه الحزن في وفاة والده حسنى مبارك.

ونشر علاء مبارك صورة من جنازة والده العسكرية، وعلق قائلا: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء، ولا اراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات ان شاء الله غدا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".





أحمد نعينع

ولقب الدكتور أحمد نعينع بلقب «قارئ الرؤساء والملوك» أو «المشاهير» عن جدارة، وذلك بعد الرحلة الطويلة التي بدأها منذ أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات واستمر لمدة 30 عامًا مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وصولًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات.





وولد القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع في عام 1954م بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ودرس الابتدائية والإعدادية بمطوبس، وحصل على الثانوية العامة في رشيد بمحافظة البحيرة؛ والتحق بعدها بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وبعد تخرجه عمل في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في طب الأطفال.





تميم المراغى

ويعد أحمد تميم المراغى من أحد أهم القراء المصريين الذين تأثروا بمدرسة الشيخ محمد صديق المنشاوى، التي يقول عنها: «هي من أعظم المدارس في دولة التلاوة، وهى تؤثر فيَّ كقارئ، وإن كانت لى مدرسة خاصة لكنى أميل دائمًا وأبدًا إلى تلك المدرسة، خاصة أن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يقرأ القرآن من قلبه بنبرة حزن، وفى اعتقادى أن القرآن يحتاج إلى حزن لكى يؤثر في السامع».



