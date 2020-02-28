5 قراء في عزاء مبارك.. أبرزهم قارئ الرؤساء والملوك .. وإمام صلاة الجنازة

بدأ منذ قليل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلى مسجد المشير لتلقي العزاء.
وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لأداء واجب العزاء، بينما كثّفت قوات الأمن من ورجال الجيش والشرطة والحرس الجمهوري من تواجدها، وانتشرت على طول الطرق المؤدية للمسجد.
ورحل مبارك عن عمر ناهز 92 عامًا، وشُيّع جثمانه في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس السيسي وعدد من قيادات الدولة الأربعاء الماضي، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.
وأعلن محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة، عن أسماء 5 قراء يتلون القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.
وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، وجه الشكر إلى كل من واساه وشاركه الحزن في وفاة والده حسنى مبارك.
ونشر علاء مبارك صورة من جنازة والده العسكرية، وعلق قائلا: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء، ولا اراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات ان شاء الله غدا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".
أحمد نعينع
ولقب الدكتور أحمد نعينع بلقب «قارئ الرؤساء والملوك» أو «المشاهير» عن جدارة، وذلك بعد الرحلة الطويلة التي بدأها منذ أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات واستمر لمدة 30 عامًا مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وصولًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات.
وولد القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع في عام 1954م بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ودرس الابتدائية والإعدادية بمطوبس، وحصل على الثانوية العامة في رشيد بمحافظة البحيرة؛ والتحق بعدها بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وبعد تخرجه عمل في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في طب الأطفال.
تميم المراغى
ويعد أحمد تميم المراغى من أحد أهم القراء المصريين الذين تأثروا بمدرسة الشيخ محمد صديق المنشاوى، التي يقول عنها: «هي من أعظم المدارس في دولة التلاوة، وهى تؤثر فيَّ كقارئ، وإن كانت لى مدرسة خاصة لكنى أميل دائمًا وأبدًا إلى تلك المدرسة، خاصة أن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يقرأ القرآن من قلبه بنبرة حزن، وفى اعتقادى أن القرآن يحتاج إلى حزن لكى يؤثر في السامع».
حجاج الهنداوي
ولد عام 1976م الثاني عشر من شهر يناير بقرية بهرمس، مركز إمبابة، بمحافظة الجيزة، بدأ في الحفظ في السابعة من عمره، وأتمّ حفظ القرآن بحول الله في الثانية عشرة من عمره، وكانت أساتذته في هذه المرحلة فضيلة الشيخ حسين عبده يوسف، ثم الشيخ صبحي أحمد عبد العزيز، وأخوه الشيخ عيد الهنداوي أستاذ القرآن والقراءات .
وتوجه القارئ حجاج الهنداوي إلى تجويد أحكام التلاوة إجادة فائقة على يد الشيخ العلامة عبد العاطي محمود طعيمة الشهير بالشيخ عطية طعيمة. دخوله للإذاعة: بعد أن أتمّ الشيخ الدراسة في معهد القراءات بالقاهرة، ثم تقدم إلى الإذاعة المصرية كقارئ عام 2000م بفضل تشجيع الشيخ أبو العينين شعيشع رئيس لجنة اختبار القراء بالإذاعة، وبفضل ترشيح من الإذاعي الكبير محمود السعدني، وقد منّ الله –تعالى- عليه باجتياز جميع مراحل الاختبار، وتمّ اعتماده قارئًا بالإذاعة والتلفزيون بالاحتفالات والجمعة والفجر مباشرة.
وصلى الشيخ حجاج الهنداوي، إمام وقارئ مسجد المشير طنطاوي، إمامًا في صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مرتين، وأوضح ذلك بقوله: «إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فصلينا للمرة الأولى، ووقعت حالة من الهرج والزحام والتدافع بسبب الزحام، وبعد الانتهاء من الصلاة الأولى، طلبت مني أسرة الرئيس الأسبق إعادة صلاة الجنازة مرة أخرى، بسبب الأصوات العالية، وكان هناك بعض الحضور صلوا الجنازة، وآخرون لم يصلوها، نتيجة التزاحم وتدافع المواطنين للصلاة، فأعدنا صلاة الجنازة».
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هاني الحسيني
الشيخ هاني الحسيني قارئ قرآن مصري، وإمام مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، وعضو نقابة القراء المصريين وعضو مقرأة بوزارة الأوقاف، وهو قارئ معتمد بالإذاعة المصرية منذ عام 2010، اشتهر بظهوره المتكرر كمقرئ في العديد من المناسبات الرسمية للدولة.
ويعد الشيخ هاني الحسيني، أحد الأصوات التي شقت طريقها بنجاح خلال السنوات الماضية في مصر، لأسلوبه الذي يسلب القلوب ويطرب الأسماع عند قراءة آيات القرآن الكريم، وهو ما أهلّه لأن يقع عليه الاختيار من جانب مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر للقراءة في الاحتفالات والمناسبات المختلفة التي تفتتح بآيات الذكر الحكيم، وهو ما جعله ينال لقب «قارئ المناسبات الرئاسية».
عبد الناصر حرك
عبد الناصر حرك أحد أعلام القراءة المصرية للقرآن الكريم، قرأ أمام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثلاث مرات في مناسبات مختلفة، وفاز بالمركز الأول في مسابقة الأوقاف على مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم.