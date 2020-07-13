ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا فى مستشفي سوهاج العام.. صور

وقال الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفي، إنه تم إجراء سادس عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا بالمستشفى العام.





وأوضح قيام أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج العام بإجراء عملية قيصرية لسيدة حامل، وتم إجراء العملية تحت إشراف الطاقم الطبي المكون من الدكتور حسام عبد اللاه طبيب النساء والتوليد، ودكتور محمود جمال، طبيب تخدير، ودكتورة سارة سمير، طبيب أطفال.





وأشار هيكل، إلى تواجد فريق ماهر من التمريض تحت إشراف زينب عبد الفتاح، من مكافحة عدوي، نجلاء قرش، ممرضة عمليات، وعاطف صبري، مكافحة عدوي، وانجي اشرف، مكافحة عدوي، ومني أحمد تمريض عمليات.





اقرأ أيضا :