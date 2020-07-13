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أخبار البلد

مليون و400 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس.. و635 ألفا بـ السكة الحديد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصل أمس، الأحد، إلى 1,405,693 راكبا في 1501 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق، ونقل الخط الأول 526 ألف راكب، والخط الثانى 493 ألف راكب، 85 ألف راكب.

فيما قالت وزارة النقل إن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس الأحد 635 ألف راكب عبر تشغيل 867 رحلة قطار بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة على مستوى الهيئة.

وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا. 

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.
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