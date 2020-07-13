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حوادث

بعد يومين من هروبه.. القبض على مختل نفسيا قتل والده في الإسكندرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:15 م
جثة
جثة
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أحمد بسيوني
ألقت قوات الأمن بالإسكندرية اليوم الإثنين، القبض على مختل نفسيًا بأحد شوارع محطة الرمل في الإسكندرية، بعدما قتل أباه بطعنة نافذة أدت إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى بشارع راغب في كرموز أول أمس السبت وفر هاربًا.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من قسم شرطة كروموز بمقتل شخص على يد ابنه بكرموز، وفر هاربًا.

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وهرعت قوات الأمن إلى مسرح الأحداث، وفرضت طوقًا أمنيًا في مكان الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الأب إلى أقرب مستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخير قبل وصوله إلى المستشفى.

وقال محمد زيدان أحد سكان المنطقة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الشاب مختل نفسيًا وكان يعالج بإحدى المصحات النفسية، وقام بطعن والده طعنة نافذة وعندما حاول عمه الدفاع عن أخيه جرحه في يديه وفر هاربًا قبل قدوم قوات الشرطة.

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