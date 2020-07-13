لطفي لبيب: لست قادرا على الحركة ولن أعتزل التمثيل.. لو توفيت الآن هكون مطمئن على أولادي في مصر.. وبعد هنيدي وحلمي مفيش كوميديان

الفنان لطفى لبيب:

عادل إمام زى مصلحة الدمغة واللى يمثل قدامه دوره بيعتمد

بعد هنيدى وحلمى مفيش كوميديانات

لست قادرا على الحركة ولن أعتزل التمثيل

لو توفيت الآن هكون مطمئن على أولادى فى مصر









قال الفنان لطفي لبيب، إن الممثل من المفترض أن يتمتع بالمرونة العصبية وأن يكون جسمه رياضيا ولديه موهبة قوية، موضحًا "أن التمثيل مهنة صعبة جدًا، ويعتبرها ثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم".





وأضاف الفنان لطفي لبيب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لن يعتزل التمثيل ولكنه يعاني حاليًا من أزمة صحية ولديه جلطة في المخ؛ مسببة له توقف في الجزء الأيسر من جسمه، ولكنه لن يبتعد بشكل كامل.





وتابع أن المرض أفقده جزءًا من رونقه؛ لذلك ابتعد نوعا ما عن الساحة، مشيرًا إلى أن التمثيل يمثل حياته والجزء الأكبر من تاريخه، معقبًا: "لو اتعرض عليا دور همثل على طول".





وأوضح أنه ابتعد حاليا حتى يتذكره الجمهور بنفس الصورة التي كان عليها وحتي لا يقدم دورا في تلك الفترة يقلل من تاريخه، قائلًا: "عايز لما اطلع على الشاشة اعمل الشغل الصح على طول".





وقال الفنان لطفي لبيب، إن الزعيم عادل إمام، أب وإنسان وفنان ذو حس فني، مضيفا: "ده راجل جميل، وله تاريخ".





وأضاف لبيب، : "عادل إمام عمر ما تاريخيه ينتهي، ده زي مصلحة الدمغة، اللي يمثل معاه دور يبقى ممثل معتمد"، متسائلًا: "مين اشتغل مع الزعيم ومعليش، محمد هنيدي وعلاء ولي الدين بدأوا حياتهم أمام عادل إمام، كل الدنيا ابتدت مع عادل إمام، واللي اشتغل قدامه كملوا، ربنا يديله الصحة والعافية ويخليه".





وتحدث الفنان لطفي لبيب، عن عدد من النجوم الذين عمل معهم خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أنه كان يّلعب خط الوسط في مجال التمثيل بجوار الفنانين حسن حسني وعزت أبو عوف وصلاح عبدالله، لافتًا إلى أنه لو خط الوسط قوي أعرف أن العمل قوي، ولو خط الوسط ضعيف أعرف أن العمل ضعيف، خط الوسط في العمل الفني زي خط الوسط في المباريات.





وأكمل حديثه قائلًا: "مينفعش نخرج بنتائج مرضية إلا لما يكون خط الوسط قوي، قعدنا إحنا الأربعة خط وسط لفترات طويلة".





وأوضح لطفي لبيب، إنه لم يشاهد ممثلين كوميديانات في الجيل الجديد من الشباب الفنانين، لافتًا إلى أنه بعد هنيدى وأحمد حلمى ومحمد سعد وعلاء ولى الدين لا يوجد كوميديا.





ووجه لطفى لبيب ، رسالة للفنانين قائلا "اشتغلوا على المواقف وسيبكم من الإفيهات، ومش مطلوب اكتر من كدة".





وتابع أن شهر رمضان الماضى أذيعت 4 مسلسلات كوميدية ولكن لم ينجح سوى مسلسل بـ ١٠٠ وش بالرغم من أنه لم يشارك فيه أى ممثل كوميدي لأنه اعتمد على الموقف.





وأوضح أن المسلسل الكوميدي والفيلم الكوميدى الآن يعانى من كوارث لأن المؤلفين يعتمدون على خفة ظل وارتجال الفنانين، ولا يوجد اسكربيت، منوها أن المؤلف هو المبدع الأول فى الفن.





وأكد الفنان لطفى لبيب، أنه قادر على التمثيل ولكنه حاليا ليس قادرا على الحركة، قائلا: "أنا عمرى ما طلبت من كاتب أنه يفصل لي دور لايق على صحتى، التفصيل دا غير وارد".





وقال "لبيب" ، أن فكرة الإعتزال مؤلمة جدا لبناته، مضيفا: "عايزينى أكون عطاء لأخر لحظة للتمثيل".





وتابع: "بناتى عارفين انى قاعد بأكتب ومستمتع جدا بالكتابه"، لافتا إلى أنه قام بتأليف سيناريو لمسلسل، ويتم مراجعته الآن فى إحدى شركات الإنتاج.





ولفت إلى أنه لا يستطيع البعد عن الفن، مضيفا: "لولادى اللي بيزعلوا من كلمة إعتزال، المفروض يفرحوا انى هكون مبدع أول من مبدع تانى".









وأكد أن الممثل سيظل مبدع ثانى، على الرغم من تصدره المشهد، قائلا: "لذلك أنا قولتلهم انا مش هعتزل لما لقيتهم زعلانين، وصعب أى فنان يسيب التمثيل".





قال الفنان لطفى لبيب، إن الوضع فى مصر الآن مطمئن، مؤكدًا أنه إذا توفى سيكون مطمئن على أولاده فى مصر من بعده.





وأضاف لطفى لبيب،، " الحمد لله البلد رايحة فى حتة تانية خالص ما شوفتهاش عبر سنين عمرى"، وتابع أن مصر نجحت فى المرور وتخطى الشائعات والحروب، مؤكدًا أنه عبر قناة السويس مع الجيش فى الموجة الاولى، ولكن الحرب الآن أشد شراسة.





وأوضح أن الحرب التى شارك فيها كانت حرب جيش أمام جيش، ولكن الآن الحرب مع الإرهاب والأشباح غير المرئية، مرددًا " كان الله فى عونهم فى الحرب دى".