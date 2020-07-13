وزير المالية: مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز ستوفر للمواطن 50%.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بها العديد من المبادرات لتحويل السيارات البنزين إلى الغاز ومنها تحويل الميكروباص والتاكسي ومبادرة التاكسي ليست جديدة في مصر.





وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن تحويل السيارات للغاز أفضل للبيئة كما أنه أقل تكلفة، لافتا إلي أن مصر تستورد السولار والبنزين وتنتج الغاز.





وأوضح وزير المالية أن هناك مشروع استبدال السيارات التي مضى علي صناعتها أكثر من 20 سنة لأنها مضرة للبيئة ومكلفة كما أن هذه المبادرات تصب في أهداف استراتيجية للدولة المصرية. أناستبدالمضىأكثرسنةأنأهداف





وتابع: أن العالم يتجه إ لى الإقلاع عن استخدام البنزين والسولار وهذا لأسباب متعددة مؤكدا أن الدولة ستقوم بالدخول إ لى الدعم ولكنها أيضا تقوم بتحقيق أهداف اقتصادية.





واستكمل: نقوم بتحريك الاقتصاد عن طريق المشاريع والمبادرات وأسعار الغاز أقل من أسعار البنزين بنسبة 50%.