وزير المالية: خسائر مصر بسبب كورونا من 125 لـ 130 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ إننا نجحنا في تخفيض العجز والدين في ظل أزمة كورونا بسبب الاصلاحات الاقتصادية.









وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم «أحمد موسى»، أن خسائر مصر من كورونا بلغت ما يقرب من 125 - الي 130 مليار جنيه، مؤكدا أنه تم دعم عدد من القطاعات مثل الطيران المدني لمواجهة كورونا.









وأشار معيط، الى انه تم ايضا دعم قطاع السياحة بنحو 3 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات كورونا؛ مرددا: « ما بعد كورونا هو المشكلة الحقيقية.. نعلم حجم الخسائر الحقيقية».





ولفتوزير المالية، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تخطي أزمة كورونا.