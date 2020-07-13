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فن

الأزمة تتصاعد .. هيفاء وهبي ترد على تصريحات محمد وزيري

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:35 م
هيفاء وهبي - محمد
هيفاء وهبي - محمد وزيري
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سعيد فراج
ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بطريقة غير مباشرة على تصريحات المنتج محمد وزيري (مدير أعمالها السابق)، التي قال فيها إنه كان متزوجًا منها قبل 3 سنوات، وتعيش معه في نفس المنزل. 

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي على انستجرام، صورة كتبت عليها: «كذاب»، في إشارة منها إلى محمد وزيري، لكنها لم توضح أكثر أو ترد بشكل قاطع عليه. 

وكشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، تفاصيل لأول مرة عن مشكلته مع الفنانة هيفاء، وفاجي وزيري الجميع وقال " أنا وهيفاء كنا متزوجين من 2017 وتحديدًا يوم 24-3-2017".

وأضاف مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" أن "المشكلة بدأت من أول يوم تصوير لفيلم أشباح أوروبا، الذي هو من إنتاجه".

ولفت مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي إلى أن سبب الاختلاف هو وجود ممثلة مشاركة فى الفيلم وهي كانت رافضة لذلك.

وكشف عن آخر مكالمة بينه وبينها، وقال: "هيفاء كانت مسافرة أمريكا وكانت عايزة تتفرج على فيلم أشباح أوروبا قبل العرض، وبالفعل قامت بمشاهدته خلال المونتاج، وانبهرت به".

كما أضاف: "حدثت مشكلة شخصية وطالبت هيفاء الإنفصال الرسمى، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك، ولكن لم يحصل منها على شقق أو أى ممتلكات،أو أموال. 

هيفاء وهبي - محمد وزيري هيفاء وهبي - محمد وزيري
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