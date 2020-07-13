المدير الفني للدراويش: هدفنا التتويج بالبطولة العربية.. ونحتاج 6 أسابيع لعودة اللاعبين لمستواهم





وأكمل ” جوميز ” أن الفريق يحتاج من ٦ إلى ٨ أسابيع حتى يصل إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات، حيث قرر رفع الأحمال البدنية في الأسبوع الأول ثم سيخوض الفريق بعض التدريبات التكتيكية والفنية في الأسبوع الثاني، ثم سيخوض ثلاث مباريات ودية فى الأسبوع القادم حتى يكتسب اللاعبون حساسية المباريات مرة أخرى.





وشدد المدير الفنى بأنه ينتظر وصول لاعبيه المحترفين من بلادهم حتى يتم وضع برنامج إعداد خاص ومكثف حتى يستطيعوا الوصول للمعدلات التى وصل لها باقى أفراد الفريق.







فى النهاية أكد جوميز أن هدفه الأساسي وهدف الجميع فى القلعة الصفراء هو الحصول على البطولة العربية وأدائها إلى جماهير الدراويش العظيمة التى يجد منها الدعم والمساندة الكبيرة فى جميع المناسبات التى يحضر فيها الجمهور الى الملعب لمؤازرة الفريق، واختتم حديثه بأنه يحلم باللحظة التى يرفع فيها كأس البطولة العربية حتى يتكلل المجهود الكبير الذى بذله اللاعبين والجهاز الفنى وجميع المسئولين فى هذه البطولة منذ بدايتها بالفوز على فرق كبيرة وذات مستوى عالِ و حتى الوصول للدور نصف النهائى والفوز على فريق الرجاء العريق فى مباراة الذهاب.

وأضاف الفرنس، أن الجميع لديه إصرار على العودة إلى المستويات الفنية والبدنية العالية قبل استئناف المنافسات الرسمية مشيدا بجميع اللاعبين والجهاز المعاون على ما بذلوه من جهد منذ عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى.