AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابتهما بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ أميتاب باتشان وولده

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:48 م
أميتاب باتشان وابنه
أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك
Advertisements
سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية هندية، اليوم الإثنين، عن تطورات الحالة الصحية لـ النجم العالمي أميتاب باتشان، وابنه الفنان أبهيشيك، بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا، واحتجازهما في أحد مستشفيات العزل في الهند، بجناح خاص لكل منهما. 

وأكدت التقارير، أن الحالة الصحية لـ أميتاب باتشان - 77 عامًا، وابنه أبهيشيك - 44 عامًا، مستقرة حاليًا، مشيرين إلى أنهما يتلقيان العلاج بشكل منتظم، ولا يحتاجان إلى تغيير نظام العلاج في الوقت الحالي. 

من جهة أخرى، أعلن النجم العالمي ابهيشيك باتشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إصابته بفيروس كورونا بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضًا. 

وكان ابهيشيك باتشان، كتب في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19. تم إدخال كلا منا إلى أعراض خفيفة. لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا .. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر .. شكرا لكم». 

يأتي ذلك بعدما أعلن «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند. 

وكتب أميتاب باتشان: «لقد اختبرت كوفيد ١٩ وجاءت النتيجة إيجابية .. تحولت الى المستشفى .. خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الهند الأول.. إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

بعد عزل والده.. إصابة نجل اميتاب باتشان بفيروس كورونا

بعد إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. نتيجة تحاليل الزوجة

بعد إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. نتائج تحاليل باقي الأسرة

بعد إصابتهما بكورونا.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ أميتاب باتشان ونجله

إصابة نجمة بوليوود "ايشواريا راي" وابنتها بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

حلم " مو " يتبخر .. فاردي يقترب من خطف الحذاء الذهبي وصلاح للخلف در

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

مستشار رئيس الوزراء يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا.. فيديو وصور

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

بالمايوه ورسالة اعتذار.. هل تحتفل رانيا يوسف بانتصارها على المتحرشين؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها