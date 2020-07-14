سيف زاهر يكشف كواليس استضافة مصر لمباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن استضافة مصر لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد اعتذار دولة الكاميرون؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقال زاهر، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هاني أبوريدة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ينتظر الحصول على خطاب رسمي من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن رغبة مصر في استضافة مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا".





وأكد سيف أنه في حال حصول أبوريدة، على هذا الخطاب رسميًا، بنسبة 99% مصر ستنظم المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدًا: "مصر قادرة على استضافة مباريات البطولة الأفريقية".





وتلقى الاتحاد الأفريقي مفاجأة مدوية، بعدما أعلن سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أمس الإثنين، اعتذار بلاده عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا، ردًا على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي حدد ملعب جابوما لاستضافة مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي بالبطولة.