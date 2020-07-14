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مرأة

وصفة الجيلاتين وخل التفاح وإكليل الجبل لتغذية الشعر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:00 ص
وصفة الجيلاتين وخل
وصفة الجيلاتين وخل التفاح وإكليل الجبل لتغذية الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تهتم جميع السيدات بجمالهن، وبالأخص بالشعر فهو يعتبر تاج المرأة الذي يساعدها على إبراز أنوثتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك استعمال وصفة الجيلاتين وخل التفاح لتغذية الشعر.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي، يعتبر الجيلاتين بمثابة بروتين طبيعي للشعر فيساعد على ترطيب وتنعيم الشعر وبإستخدامه مع خل التفاح يساعد على تغذية الشعر والحصول على شعر ناعم وصحي .

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من الجيلاتين .
كوب من الماء الدافىء .
معلقة كبيرة من خل التفاح .
5 قطرات زيت عطري خزامي، ياسمين، إكليل الجبل على حسب الرغبة .

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض في وعاء عميق .
ضعي الوصفة بعد تحضيرها على شعرك مباشرة مع التدليك المستمر لفروة الرأس .
تترك الوصفة على الشعر لمدة 20 دقيقة .
يغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو .
نكرر هذه الوصفة مرتين شهريًا وسوف تحصلين على شعر ناعم وصحي .

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