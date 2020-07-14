مبيخافش.. لاعب بتروجيت السابق: طارق حامد من أفضل اللاعبين على الساحة

أكد محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت السابق، أن الدوري المصري يوجد به العديد من اللاعبين غير المؤهلين والذي وصفهم بحد قوله "الهجاصين".





وأضاف محمود عبد الحكيم خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أنه يتابع كافة مباريات الدوري من أجل تحليل أداء اللاعبين .





وتابع:" بحلل أداء كل لاعب، واكتشفت أن الدوري المصري به العديد من اللاعبين الهجاصين ".





وأكد أن طارق حامد لاعب الزمالك من أبرز اللاعبين على الساحة الرياضية ففي الوقت الحالي لتميزه في قطع الكرات وعدم الخوف من أي لاعب يسيطر على الكرة، بخلاف بعض اللاعبين.





وأتم:" محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالي من أكثر اللاعبين أصحاب الموهبة في الدوري حاليا لكنه ظلم كثيرا، مشيدا بتألق رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأيمن حفني ومحمود شيكابالا.