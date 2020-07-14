رئيس البرلمان الليبي: استمرار الحرب يعود بالعواقب على الجميع

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الحرب في ليبيا؛ سيعود بعواقب وخيمة تضر الجميع.





وأضاف صالح في تصريحات لفضائية "العربية" السعودية، أن دول الجوار لليبيا تمهد الطريق لحل الأزمة على ضوء بيان القاهرة.





ومن ناحية أخرى، رحب مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، فيما دعا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.





ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية، للتدخل؛ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.





وأكد مجلس النواب الليبي، أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب، وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون؛ مطلب شرعي لجميع أبناء الشعب الليبي.





وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن القوات الليبية تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة.