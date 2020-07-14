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لا يوجد تفكير.. حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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عادل نصار
رد اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على ما يتم تداوله بشأن نية الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إنه لا يوجد تفكير في رفع سعر التذكرة رغم التقدم الكبير في العربات الحديثة ورغم الأموال الضخمة التي تنفقها الحكومة على هذا المرفق الحيوي.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الاستثمارات التي يتم إنفاقها على المترو ضخمة جدًا، ورغم ذلك يتم مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار التذاكر.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن عربات المترو الجديدة مجهزة بكاميرات ووسائل تكنولوجية لخدمة الركاب، متابعا أن عربات المترو الجديدة تمثل نقلة نوعية للقطارات، وتدعم تقليل مدة التقاطر بين القطارات.

 
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