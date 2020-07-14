بشاشة خارقة.. لينوفو تكشف عن هاتف جديد مخصص للألعاب..فيديو





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيحمل الهاتف إسم Lenovo’s ZUI 12 ، والذى ياتى بشاشة خارقة بسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية، كما يأتى بأحدث نظام تشغيل أندرويد Android 10.





Lenovo’s ZUI 12 بمعالج من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.0. و من ناحية العتاد جاء





ويمكنك أيضًا الحصول على النسخة الـ Pro من Lenovo’s ZUI 12 والتى تأتي بذاكرة داخلية سعة 512 حيحابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت.





وبالطبع سيحتاج هاتف مخصص للألعاب لبطارية عملاقة، حيث زودته لينوفو ببطارية سعة 5000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط من خلال منفذ USB-C، اما من ناحية السعر لم تكشف الشركة عن أى تفاصيل بعد بخصوصه.