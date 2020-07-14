القضاء الأمريكي يسمح لابنة شقيق ترامب بنشر كتاب مثير حوله

أقر القضاء الأمريكي، بحق ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماري ترامب، في نشر كتابها "كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، والذي يدور حول عمها "ترامب".





ورفض قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك الأمريكية، طلب شقيق ترامب، روبرت، بمنع إصدار الكتاب.





يذكر أن ماري، هي ابنة فرد، شقيق ترامب، وتحمل شهادة في علم النفس السريري.





وقال القاضي إن بنود الاتفاق السري الذي وقع بين أفراد عائلة ترامب في 2001، يسيء إلى السياسة العامة، ويعتبر تقييدا لحرية التعبير.





وقال محامي ماري ترامب، ثيودور بطرس جونيور، إن القاضي على صواب في رفض جهود أسرة ترامب لإسكات ماري بشأن القضايا المهمة للرأي العام.





ووصف البيت الأبيض هذا الكتاب بالكاذب، واتهم ماري بمحاولة الحصول على مصالح مالية من وراء هذا الكتاب.