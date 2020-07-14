دراسة أمريكية: أثر خطير للإصابة بفيروس كورونا يصيب الكبار والأطفال

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فيروس "كوفيد-19"، عن تسجيل حالات خطيرة نتيجة إصابة أصحابها بكورونا، تؤدي إلى ضرر بالغ في أعضاء الجسم لدى الكبار والأطفال، هذا بينما تتواصل الجهود الرامية للوصول للقاح يقضي على الوباء.





وأعلن أطباء بجامعة نيويورك، عبر تقرير نشرت نتائجه في مجلة "لانسيت" الطبية، عن تسجيل إصابة رجل يبلغ من العمر 45 عاما بأعراض مشابهة لتلك المصاحبة لمرض متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة.





وتهاجم متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة العديد من أعضاء الجسم، وتعمل على إضعاف وظائف القلب والشرايين.





ومن بين الملاحظات التي سجلها العلماء نتيجة تفشي وباء "كوفيد-19"، ارتفاع نسبة ولادات الأجنة الميتة، حيث أشار مستشفى لندن إلى مثل هذه الزيادة، في الشهور الأربعة الماضية.





وفيما يخص جهود اللقاحات المضادة للفيروس، تقوم الصين ببناء مصنع عملاق لإنتاج ملايين الجرعات من المصل الواقي من الإصابة بالمرض حال التأكد من عقار معين لإنتاجه بكميات كبيرة.



