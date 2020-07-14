بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يتابع أعمال الحماية من السيول

تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر اليوم أعمال مشروع الحماية من مخاطر السيول بوادي وردان بقرية ابوصويرة برأس سدر وذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء





وقد شملت الأعمال إقامة سد بطول ١٨٠٠ متر و ارتفاع ١٠ متر وبحيرة بعرض ٣٥٠ متر بطول ١٠٠٠ بعمق ٦ متر، و قناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة

من حماية قري و وديان و مدينة رأس سدر من أخطار السيول

وأشار رئيس المدينة إلى أن نسب العمل بالمشروع تتماشى مع البرنامج الزمني للعملية الإنشائية





وشدد رئيس مدينة راس سدر علي الشركة المنفذة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد

واوضح رئيس مدينه راس سدر أن العملية تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء قطاع المياه الجوفية